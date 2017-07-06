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Bilim / Teknoloji

Instagram'da artık takipçi satın almak yasak

Instagram takipçi satın almayı sağlayan sitelerin uygulamalarını engelledi

06 Temmuz 2017 22:25

Sosyal medya platformlarında popüler olmak veya görünmek isteyen kişiler kısa yoldan takipçi veya beğeni satın alarak yollarına devam edebiliyor. Bunun için yapmaları gereken tek şey ise istedikleri beğeni ve yorum sayısını belirterek karşılık gelen ücreti ödemek; işlemin geri kalanını ise Instagram botları hallediyor. İçerik ile alakalı olmayan, geniş anlamlı, belirsiz veya samimi olmayan sahte yorumların sorumlusu da bu botlar. Instagram bu botlardan kurtulma kararı aldı. 

Milliyet'te yer alan habere göre, sahte takipçilerle ve yorumlarla mücadele etme kararı alan Instagram bu kuralı ihlal eden InstaPlus ve PeerBoost gibi sitelerin uygulamasını sonlandırdı.

Instagram’ı normal yollarla kullananların fazlasıyla tepki gösterdiği bu tip sitelerin ortadan kalkması birçok kullanıcısı sevindirse de, bu yöntemlerle hesabını popülerleştirenler durumdan pek memnun değil. 

 

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