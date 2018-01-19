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Bilim / Teknoloji

Instagram'da alınan 'ekran görüntüsü' bildirim olarak gidecek

Kullanıcı, ekran görüntüsü aldığı takdirde uyarılacak

19 Ocak 2018 14:22

Sosyal medya platformu Instagram, 'hikâye' özelliğinin ardından yeni bir uygulama üzerinde daha çalışıyor. Kullanıcıların hikâyelerinde paylaştığı fotoğrafların ekran görüntüsü alınması halinde karşı tarafa bildirim gitmesini sağlayan yeni özelik için test çalışmaları başladı.

Test aşamasındaki özellikte şimdilik alınan ilk ekran görüntüsünde kullanıcıya bildirim gitmiyor. Ancak, ekran görüntüsü alan kullanıcıyı ‘bir kez daha ekran görüntüsü alırsa’ karşı tarafı bilgilendireceği konusunda uyarıyor.

Özel mesajlarda ekran görüntüsü aldığınız zaman bildirim gitme özelliği ‘hikâyeler’ için geçerli değildi. Instagram’ın denediği bir diğer yenilikte ise, özel mesajlaşılan kullanıcıların o an çevrimiçi olup olmadıklarını gözükecek.

Kullanıcılar ayrıca, özel mesajlar bölümünden istedikleri kullanıcının en son ne zaman Instagram’da aktif olduğun da görebilecek.

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