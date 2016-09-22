Instagram'a yeni özellik

Instagram, yayınladığı yeni güncellemesi ile kullanıcıların içerikleri taslak olarak kaydetmelerine olanak tanıyacak. "Save Draft" özelliği neleri içerecek?

Shiftdelete'in Ubergizmo'dan tercüme ettiği habere göre, Instagram'ın Ağustos ayında Instagram, kullanıcıların kendilerine gelen mesajları taslak olarak kaydetmelerini sağlayan "Save Draft" özelliğini duyurmuştu.

Kullanıcıların taslak olarak kaydettikleri içeriği geri getirebilmelerini sağlayan özellik, yayınlanan yeni güncelleme ile tüm kullanıcılara sunuluyor.

Kullanıcılar, yeni bir içerik oluşturmalarının ardından, içeriği yayınlamayıp 'Back' (Geri) tuşuna basarak uygulama tarafından sağlanan otomatik kayıt özelliğine sahip oluyorlar.