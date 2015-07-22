Instagram'a yeni özellik!

Popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram, web sürümüne yeni bir özellik ekledi. Artık Instagram'a bilgisayar üzerinden girildiğinde de arama yapılabilecek.

Hürriyette yer alan habere göre; 300 milyon aktif kullanıcısı bulunan Instagram yeni özelliğini resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.



Platformun web versiyonunu geliştirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak için son dönemde bir dizi adım atan firma, web sürümündeki bu yeni özellik sayesinde reklam gelirlerini de artırmayı hedefliyor.

Günde ortalama 70 milyon fotoğrafın paylaşıldığı uygulama, 2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolar karşılığında satın alınmış, bu tarihten itibaren Instagram, kullanıcı sayısında ciddi artış yaşamıştı.