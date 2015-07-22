T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Instagram'a yeni özellik!

Kullanıcılar artık web sürümünde de arama yapabilecek

22 Temmuz 2015 20:41

Popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram, web sürümüne yeni bir özellik ekledi. Artık Instagram'a bilgisayar üzerinden girildiğinde de arama yapılabilecek.

Hürriyette yer alan habere göre; 300 milyon aktif kullanıcısı bulunan Instagram yeni özelliğini resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Platformun web versiyonunu geliştirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak için son dönemde bir dizi adım atan firma, web sürümündeki bu yeni özellik sayesinde reklam gelirlerini de artırmayı hedefliyor.

Günde ortalama 70 milyon fotoğrafın paylaşıldığı uygulama, 2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolar karşılığında satın alınmış, bu tarihten itibaren Instagram, kullanıcı sayısında ciddi artış yaşamıştı.

ETİKETLER

instagramyeni özellikaramamobilweb

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24