Instagram'a istenmeyen takipçilerden 'kurtulmak' için yeni özellik gelecek

Sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Buna göre sizi takip etmesini istemediğiniz kişileri artık engellemenize gerek kalmayacak.

log.com.tr'den Ninsu Kahraman'ın haberine göre popüler sosyal paylaşım sitesi Instagram, yeni bir özellik test ediyor.

Bu özelliğe göre sizi takip etmesini istemediğiniz kişileri artık engellemenize gerek kalmayacak. Yeni özellikle sizi takip etmesini istemediğiniz kişiyi listenizden seçip çıkarabileceksiniz.

Instagram'ın test aşamasında olan bu özellikten önce kullanıcılar, takipçiyi listesinden çıkarmak istediklerinde engelle/engeli kaldır gibi bir yöntem kullanıyordu.

Platforma ne zaman geleceği henüz belli olmayan özelliğin bazı Android telefonlarda kullanıma sunulduğu bildiriliyor.