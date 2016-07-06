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Bilim / Teknoloji

Instagram'a çıplak fotoğraf uyarısı

Hollanda mahkemesi: Mağduriyet mahremiyetten önemli

06 Temmuz 2016 00:13

Hollanda'da mahkeme, fotoğraf paylaşım sitesi Instagram üzerinde tehdit ve intikam amaçlı çıplak fotoğraf ve video yükleyenlerin kullanıcı bilgilerinin açıklanmasına karar verdi.

Hoorn kentinde yaşayan ve reşit olmayan bir kız çocuğuna, Instagram'a yüklenen çıplak fotoğraflar aracılığıyla şantaj yapılması üzerine, konu mahkemeye taşındı.

Kız çocuğunun annesi, çıplak fotoğrafı yükleyen ve şantajda bulunan hesabın kime ait olduğunun belirlenmesi için dava açtı.

Mahkeme, mağdur yakınlarının talebini haklı gördü. Instagram'ın merkezi ABD'de de olsa, kullanıcıların mağduriyeti konusunda Hollanda yasalarına uymak zorunda olduğu vurgulandı.

"Mağduriyet mahremiyetten önemli"

Mahkemenin kararına göre, çıplak görüntüleri yayınlanan kurbanların mağduriyeti, kullanıcıların kişisel haklarından daha öncelikli. Bu nedenle Instagram, intikam ve şantaj amaçlı çıplak görüntü yükleyen kullanıcıların kişisel bilgilerini açıklamak zorunda.

Mahkeme , Instagram'a istenen bilgileri paylaşmasının yanı sıra, kişilerin mağduriyetine yol açan çıplak görüntü paylaşımı ile de mücadele etmesi çağrısında bulundu.

Fotoğraf paylaşım sitesinin mahkeme kararına uymaması halinde, her gün başına 500 euro ceza ödemesine karar verildi.

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