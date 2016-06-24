Instagram’a çeviri düğmesi geliyor

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, yenilikler yapmaya devam ediyor. Bir süredir kullanıcıların istekleri arasında yer alan çeviri özelliği yakın zamanda kullanıma sunulacak.

Teknolojioku’nun haberine göre, Instagram, bugün yaptığı bir açıklamada, önümüzdeki ay uygulamaya bir çeviri butonu ekleyeceğini duyurdu. Böylece farklı dillerdeki kullanıcılar birbirleriyle iletişim kurabilecekler. Paylaşım içindeki bireysel yorumların bu özelliğe sahip olup olmayacağı duyuru içinde yer almadı.

Yarım milyar kullanıcıya ulaşan ve her gün 300 milyon aktif kullanıcı olduğunu duyuran Instagram, geçtiğimiz ay oldukça büyük bir değişim gerçekleştirmişti. Bu çeviri özelliği Instagram’a sosyal ağ paylaşımı önemli bir rol sağlayacak. Facebook, 2011 yılından bu yana Microsoft'un Bing tarafından desteklen bu özelliği kullanıyor.