Instagram’a beklenen özellik geliyor

Instagram şimdi de yeni bir özelliğini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Rus internet sitesi tjornal’ın haberine göre Instagram, canlı video özelliğini kullanıma sunacak.

Instagram hikâyelere ekleneceği belirtilen bu özellik sayesinde kullanıcılar canlı yayınlar gerçekleştirebilecek.

Rus sitesi tarafından yayınlanan Instagram görsellerine bakıldığında Instagram Hikâyeler’de Live yani canlı etiketi karşımıza çıkıyor.

Instagram’a yakın kaynaklar şirketin bu özelliği bir yılı aşkın zamandır test ettiğini söylüyor.

Android platformunda Instagram’ın beta sürümünde ortaya çıkan canlı yayın özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor.