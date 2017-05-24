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Bilim / Teknoloji

Instagram'a arşiv özelliği geldi

Profil sayfanız açıkken arşiv butonuna dokunarak arşivlediğiniz tüm fotoğraflara ulaşabilmeniz mümkün

24 Mayıs 2017 15:20

Instagram'a arşivleme seçeneği geldi. Artık arşiv butonu sayesinde profilde paylaşılan fotoğraflar arşiv klasörüne atılarak sadece kullanıcılar görecek.

NTV'de yer alan habere göre, Instagram, yeni 'arşiv' özelliği ile kullanıcıların sadece kendilerinin görebileceği paylaşım klasörü oluşturdu.

Profil sayfanız açıkken uygulamanın hemen sağ üst kısmında yer alan arşiv butonuna dokunarak arşivlediğiniz tüm fotoğraflara ulaşabilmeniz mümkün. 

Instagram'ın arşiv özelliği nasıl kullanılıyor?

Instagram'da herhangi bir fotoğrafınızı arşivlemek için ise yapmanız gereken şey önce... 

1- Paylaşım yaptığınız fotoğrafın üst kısmında yer alan '...' butonuna dokunmanız.

2- Ardından arşivle seçeneğini seçin.

3- Arşivlediğiniz anda fotoğrafınız arşiv klasörüne iletilecek ve paylaştığınız görüntüler arasından kaldırılacak.

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