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Bilim / Teknoloji

Instagram'a 'alışveriş' özelliği geliyor!

Fotoğraftaki ürünü beğenen takipçiler, Instagram’a eklenen alışveriş özelliğiyle satın alma sayfasına hızlıca ve kolayca ulaşabilecek

02 Kasım 2016 19:38

Kullanıcılar bundan böyle Instagram üzerindeki paylaşımlarında yer alan ürünleri için satın alma etiketleri ekleyebilecek.

Bir ürüne ait daha fazla detay sunan bu özellik hesap sahiplerini direkt sepete ekleme sayfasına yönlendirecek. 

Fotoğraftaki ürünü beğenen takipçiler, Instagram’a eklenen alışveriş özelliğiyle satın alma sayfasına hızlıca ve kolayca ulaşabilecek.

Kullanıcıları uygulamadan çıkış yapmadan satın almaya yönlendiren bu özellik, şu anda sadece Amerika’da ve belli bir kullanıcı grubuna sunulmuş durumda.

LOG'un haberine göre test çalışmaları süren alışveriş etiketleri özelliğinin ilerleyen aylarda daha çok kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

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instagramalışveriş

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