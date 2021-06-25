Instagram, web sayfası üzerinden de paylaşım yapılmasını test ediyor

Instagram, kullanıcıların internet sitesi üzerinden de paylaşım yapabileceği bir güncellemeyi test ediyor.

The Verge'de yer alan habere göre, Instagram'ın web versiyonunda paylaşım yapılabilmesinin önünü açan güncellemeyi ilk olara sosyal medya danışmanı Matt Navarra tespit etti. Navarra, test ekranına dair birkaç ekran görüntüsü aldı.

Facebook daha sonra, test aşamasını doğruladı. Sözcü Christine Pai "Pek çok insanın Instagram'a bilgisayarlarından girdiğini biliyoruz. Bu tecrübeyi iyileştirmek için Instagram'da internet sitesinden paylaşım yapmayı test ediyoruz" dedi.