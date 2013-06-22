Instagram 'Vine'a rakip oldu

Fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, geçen akşam düzenlediği etkinlikte video paylaşım özelliğini tanıttı. 15 saniyelik mikro film paylaşım imkanı sunan yeni özellik, Twitter’ın 6 saniyelik video çekimi sağlayan Vine içeriğine doğrudan rakip oldu.

Instagram’ın fotoğraflarda olduğu gibi 13 özel filtre ile sunulan video paylaşım özelliği, 15 saniyelik mikro film çekimi imkanı veriyor.

Dünyanın dört bir yanındaki Instagram kullanıcıları, bedava güncellemeyle uygulamalarına video çekim özelliğini ekleyebilecek. Uygulamanın tasarımında yaşanan tek değişim, video moduna geçiş yapılmasını sağlayan bir küçük film ikonu olacak.

Instagram CEO’su Kevin Systrom, Facebook’un merkezi olan Menlo Park, California’da yaptığı sunumda, “Bu özellik Instagram hakkında bildiğimiz ve sevdiğimiz her şeyi içeriyor, ancak hareket de ediyor” ifadesini kullandı.



Vine'a en güçlü rakip



Dünya genelinde 500 milyon civarında kullanıcısı olan Twitter, aylar önce hayata geçirdiği Vine uygulamasıyla mikroblog kullanıcılarına 6 saniyelik mikro film çekim imkanı sunmuştu.

Kısa sürede büyük ilgi gören Vine, şu an dünya genelinde 13 milyon kullanıcıya sahip. Vine’ın en büyük özelliği, çekimi durdurup tekrar başlatarak animasyon film şeklinde hazırlanabilmesi.

3-15 saniye arası çekim yapma imkanı sunan Instagram, var olan videoların yüklenerek işlenmesine ise izin vermiyor.

Facebook, 130 milyon kullanıcısı bulunan Instagram’ın yeni özelliğiyle mobil kullanıcılar arasında daha fazla yaygınlaşmasını umuyor. Apple iOS ve Google Android işletim sistemlerine uyumlu olan Instagram, Facebook’um mobil gelirinin yüzde 30’unu sağlıyor.