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Bilim / Teknoloji

Instagram, videoların ne kadar izlendiğini gösterecek

Yeni özellik, 'reklam alma çabaları' olarak değerlendirildi

13 Şubat 2016 00:42

Popüler fotoğraf paylaşım ağı Instagram, paylaşılan videoların izlenmesi sayısını göstermeyi planlıyor. 

Instagram, yapacağı bir değişiklik ile önümüzdeki haftalarda kendi paylaştığınız videoların izlenme sayılarını size göstermeyi planlıyor. Çoğumuz videolarımızın izlenme sayısını önemsemek de, markalar ve ünlü kişiler videolarının ne kadar izlendiğini bilmek istiyorlar. Ünlüler, videolarının hayranları tarafından ne kadar beğenildiğini ve potansiyelini öğrenmek isteyebiliyorlar.

Bu değişiklik, Instagram’ın reklam alma çabalarının küçük bir parçası. Firma, 2013′te reklam göstermeye başlamıştı. Sosyal dev, o zamandan bu yana daha çok firmanın sosyal ağ üzerinde reklam yayınlaması için çalışıyor.

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