T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Instagram ünlü kullanıcılarını uyardı: İletişim bilgilerinizi ele geçirmeye çalışabilirler

Instagram'ın dünya genelinde 500 milyonu aşkın kullanıcısı bulunuyor

31 Ağustos 2017 20:22

Instagram, tanınmış kullanıcılarına bir bilgi mesajı göndererek, hesaplarına düzenlenen ve iletişim bilgilerini ele geçirmeye yönelik bir dizi saldırıya karşı uyardı.

Facebook'un 2012'de satın aldığı popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram, çoğu ünlü kişiler olan profili doğrulanmış kullanıcılarına bir uyarı mesajı gönderdi.

Şirket, iletişim bilgilerini çalma amacıyla bu kişilerin hesaplarına bir ya da birden fazla saldırı düzenlenmekte olduğunu açıkladı ve kullanıcılarını hesaplarındaki şüpheli faaliyetlere karşı uyanık olmaları yolunda uyardı. Öte yandan açıklamada şifrelerin çalınmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.    

Açıklamada saldırıların, Instagram'ın uygulama programı arayüzünde (API) meydana gelen bir hatadan kaynaklandığı ve bu hatanın onarıldığı kaydedilirken, hangi hesapların etkilendiği ise belirtilmedi.

Instagram'ın dünya genelinde 500 milyonu aşkın kullanıcısı bulunuyor.

 

ETİKETLER

instagrammesajhackbilgisayarmesaj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24