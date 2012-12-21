Instagram Türkçe oldu

Facebook'a ait fotoğraf paylaşım platformu Instagram, yeni sürümünü yayımladı. 3.4 sürümüyle uygulama mağazalarındaki yerini alan fotoğraf paylaşım platformuna 25 yeni dil desteği ve yeni bir filtre geldi.

Instagram'a gelen 25 yeni dil desteği içinde Türkçe'de yer alıyor. Menü ayarları ve takipçi bilgileri gibi sıkça kullanılan seçenekler şu anda Türkçe olarak Instagram'ın yeni sürümünde yer alıyor. Ancak uygulamanın tamamı Türkçe değil. Öte yandan Instagram'ın yeni sürümünde 'Mayfair' adında yeni bir filtre de bulunuyor.