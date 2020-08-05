Instagram, TikTok benzeri uygulaması Reels'i kullanıma sundu

Instagram Reels, kullanıcılarına tıpkı TikTok gibi kısa, birbirine eklenmiş, film müziği tabanlı videolar şeklinde içerik paylaşmasına olanak sağlıyor.

Business Insider'da yer alan habere göre, kullanıcılar, TikTok'ta olduğu gibi Reels ile de kısa videolar kaydedecek, çok sayıda efektle düzenleyebilecek, ses ve müzik eklemeleri yapabilecek. Reels'in bugün gerçekleşen lansmanı Birleşik Krallık, Avustralya ve 50'den fazla ülkedeki kullanıcılara da sunulacak.

Facebook, Reels'i ilk kez Kasım ayında Brezilya'daki kullanıcılarla test etmeye başlamıştı. Uygulama son aylarda Fransa, Almanya ve Hindistan'a da geldi.

Reels ve TikTok arasındaki çok fazla benzerlik görünürken, Facebook'un yeni özellikle TikTok hayranlarını hedeflemek istediği bir sır değil. Ancak Instagram'ın ürün başkanı Vishal Shah, son bir çağrıda gazetecilere yaptığı açıklamada, Reels'in serbest bırakılma zamanlamasının "tesadüfi" olduğunu ve şirketin uzun süredir yeni özellik üzerinde çalıştığını söyledi.

Shah yaptığı açıklamanın devamında, "Geçmişteki formatların diğer şirketlerden esinlendiği açıktır... Seçim yapan tüketicilerin daha iyi ürünler elde ettiğine inanıyorum" dedi.