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Bilim / Teknoloji

Instagram, TikTok benzeri uygulaması Reels'i kullanıma sundu

05 Ağustos 2020 17:21

Instagram TikTok benzeri özelliği, Reels'i, bugün ABD'de kullanıma sundu.

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