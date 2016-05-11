Instagram tepeden tırnağa yenilendi

Popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram'a gelen son güncelleme ile birlikte yayına girdiği ilk günden bu yana kullandığı simgesi tamamen değişti, gökkuşağı renklerinin karışımı bir ikonla kullanıcılarının karşısına çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, 80 milyonu aşkın görüntünün paylaşıldığı dev bir platform olan Instagram, yıllardır kullandığı ana simgesini değiştirdi.



İkonun demode olduğu yönündeki yorumları dikkate alan ve günümüz şartlarına uyarlamayı tercih eden şirket, bugün yayınladığı güncelleme ile Instagram'ın ikonunu renklendirdi.

Bu ikon değişikliğini şu an görebilmek mümkün. Güncelleme an itibariyle telefonlara indirilebiliyor.