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Bilim / Teknoloji

Instagram ‘porno’ kuralında değişikliğe gitti

Ünlü fotoğraf paylaşım sitesi artık içerikleri uyarı vermeden kaldıracak

12 Ağustos 2016 19:47

Porno içeriklere karşı harekete geçen Instagram, Topluluk Kuralları'nda değişikliğe gitti, bundan böyle porno görüntülerinin uyarı verilmeksizin kaldırılacağını duyurdu.

Porno içerikle ilgili Wall Street Journal ile bir röportaj gerçekleştiren Instagram kamu politikası yöneticisi Jackson Colaco, "Eski topluluk kurallarımız doğrultusunda insanlara bir nevi 'fazla kaba olmayın' diyorduk. Ancak yeni getirdiğimiz bu düzenleme ile onlara 'kimseyi taciz edemezsiniz!' diyeceğiz. Ve bizce yeni düzenlememizin dili bu tarz kullanıcılar için oldukça sert olacak." 

Ne tür içeriklerin paylaşılabileceği, nelere tolerans gösterilip, nelere izin verilmeyeceği (çıplaklık gibi) hakkında açıklamalarına devam eden Colaco, sözlerine şu şekilde devam etti: 

"İnsanların sanatsal ve doğa ile iç içe, yaratıcı bir şekilde 'çıplaklık' ögeleri içeren fotoğraflar paylaşmasını anlayabiliyoruz. Ancak bu durum çok ince ve keskin sınırlarla çevrelenecek. Böylece bahsettiğimiz nedenlerin dışındaki durumlarda çıplaklığa kesinlikle izin vermeyeceğiz."

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