Instagram paylaşımında ırkçı ifade kullanan Cavani, 3 maç ceza alabilir

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Manchester United'ın Uruguaylı forveti Edinson Cavani, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda ırkçı ifade kullandığı için 3 maç ceza alabilir.

Cavani, Manchester United'ın Southampton'ı geçtiği maçtan sonra kendisini tebrik eden bir paylaşımı 'hikayesi'nde paylaşıp "gracias negrito!" yazdı. Uruguaylı yıldız kısa süre içinde paylaşımı sildi.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) paylaşımı incelemeye aldıklarını duyurdu.

FA'in E3 kuralı sosyal medya paylaşımlarını kapsıyor. Bu kural futbolcuların etnisite, ten rengi, ırk ve memlekete dair yaptığı paylaşımların "rahatsız edici" olarak nitelendirilebileceğini belirtiyor.

Cavani, bu kural kapsamında üç maç ceza alabilir.