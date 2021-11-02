Instagram'ın yeni özelliği "Sen de ekle" kullanıma açıldı

Sosyal medya platformu Instagram, bir süredir test ettiği "Sen de Ekle" özelliğinin duyurusunu Twitter üzerinden gerçekleştirdi. Instagram'ın yeni özelliği, kullanıcıların kendi içerikleriyle başkalarının hikaye içeriklerine yanıt vermelerini sağlayarak bir hikaye zinciri oluşturmaya imkan tanıyor.

Instagram, daha önce "Sen de Ekle" adı verilen bir özelliğin testlerine başlamıştı. Bu özellik, artık Instagram tarafından resmi duyurusu yapılarak kullanıma sunuldu.

"Sen de ekle" özelliği nedir?

"Sen de Ekle" özelliği, hikaye sekmesinde yer alan çıkartmalar arasında bulunuyor. Bu çıkartma ile birlikte kullanıcılar, bir istemi veya belirli bir konuyu izleyerek diğer kullanıcıların hikayelerine kendi hikayeleriyle yanıt verebiliyor. Böylece bir nevi bir hikaye zinciri oluşuyor.

Bu özellik, kullanıcıların birbiriyle olan etkileşimi artırmayı amaçlıyor gibi görünse de, takip edecek daha fazla insanı keşfetmenin bir yolu olarak da görülüyor. Çünkü bir kullanıcının hikayesindeki "Sen de ekle" çıkartmasına tıkladığınızda, yanıt veren kişileri ve hikayelerini görmek mümkün.



