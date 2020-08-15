Instagram'ın güvenlik açığını buldu, 6 bin dolar para ödülü aldı

WebTekno'nun haberine göre; Saugat Pokharel isimli siber güvenlik araştırmacısı, Instagram'ın birkaç yıl önce kullanıma sunduğu veri indirme özelliğini kullanırken böyle bir güvenlik hatasının varlığını fark etti.

Instagram'a göre bu güvenlik açığı, herhangi bir kullanıcının verilerinin ele geçirilmesine ya da farklı bir soruna yol açmadı.

Instagram, bu konuyla ilgili kullanıcılara yaptığı bilgilendirmelerde, bir hesaba ait silinmiş verilerin 90 gün boyunca veri tabanında saklandığını, ardından da kalıcı olarak silindiğini ifade ediyor.

Siber güvenlik araştırmacısı, Instagram'ın güvenlik açığını Ekim 2019'da yetkililere bildirdi. Instagram geliştiricileri de bu güvenlik açığını kapatmak için harekete geçti ve geçen ay, bu güvenlik açığını kapattı. Instagram yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu güvenlik açığını tespit eden siber güvenlik araştırmacısına 6 bin dolar (yaklaşık 45 bin TL) ödül verildiği belirtildi.