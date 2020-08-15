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Bilim / Teknoloji

Instagram'ın güvenlik açığını buldu, 6 bin dolar para ödülü aldı

15 Ağustos 2020 00:01

Saugat Pokharel isimli bir siber güvenlik araştırmacısı, Instagram'ın güvenlik açığını yakaladı. Verilerini indirmeye çalışırken 1 yıllık verilerine ulaşan Pokharel, bunun bir güvenlik açığından kaynaklandığını fark etti. Açığı kapatan Instagram yetkilileri, siber güvenlik araştırmacısına 6 bin dolar ödeme yaptı.

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