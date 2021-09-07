Instagram hesabında denetlenmemiş kripto parayı tanıtan Kim Kardashian eleştirildi

T24 Dış Haberler

Britanya’nın Finansal Yönetim Kurumu (FCA) henüz denetlenmemiş bir kripto parayı Instagram hesabından tanıtan reality yıldızı Kim Kardashian’ı eleştirdi.

BBC’de yer alan habere göre, Kim Kardashian, 250 milyon takipçili Instagram hesabından henüz denetlenmemiş kripto para Ethereum Max için bir tanıtım paylaştı.

Cambridge Uluslararası Ekonomik Suç Sempozyumu’nda konuşan FCA Başkanı Charles Randell, Ethereum Max’ın tanınmayan geliştiriciler tarafından bir ay önce yaratılan “spekülatif bir dijital token” olduğunu söyledi.

Randell, Instagram tarafından “reklam” olarak işaretlendiğini anlatan Kim Kardashian’ın paylaşımı hakkında “Tek severde en büyük takipçiye ulaşan finansal tanıtım” dedi.

Ethereum Max’in Ethereum ile karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Randell, Ethereum Max’in dolandırıcı olup olmadığını henüz söyleyemeyeceğini belirtti ve uyardı “Bazı sosyal medya fenomenleri varolmayan kripto paraları tanıtıyor”