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Dünya

Instagram fenomeni, milyarderin yatında ölü bulundu

Genç kadın, 4 aydır ölü bulunduğu yatta çalışıyordu

03 Eylül 2018 10:50

Fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram’ın fenomenlerinden Avustralyalı Sinead McNamara, Meksikalı milyarder Alberto Bailleres’in Yunanistan’ın Kafelonya Adası limanında demirli 92 metrelik yatında ölü bulundu.

Avustralyalı Instagram fenomeni 20 yaşındaki Sinead McNamara ’nın, ‘Mayan Queen IV’ isimli yatta 4 aydır çalıştığı belirtildi. Genç kadının ölüm nedeni henüz bilinmese de dev yatın Avrupa kıyılarını gezdiği, McNamara’nın da Yunanistan’da yaşayan kardeşini ziyaret etmek istediği açıklandı.

Yunan polisi, cesedi yatın arka kısmında bulunan genç kadının ölümüyle ilgili cinayet soruşturması açtı. 92 metrelik dev yatın polis soruşturması tamamlanana kadar Kefalonya limanından ayrılmasına da izin verilmeyeceği aktarıldı.

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