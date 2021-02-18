Instagram fenomeni Ezgi Özanlar'a boşanmak istediği eşi ve kayınpederi tarafından tehdit

Instagram fenomeni 'Peppycooky' kullanıcı adıyla bilinen Ezgi Özanlar, boşanmak istediği eşi ve kayınpederi tarından tehdit edildiğini açıkladı.

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Özanlar, kayınpederinden “Seni Adana’da yaşatmayız” tarzında tehditler aldığını, artık tek başına dışarı çıkamadığını ve ofiste yaşamak zorunda kaldığını dile getirdi.

"Boşanırsan Adana'da yaşayamazsın"

2018 yılında Lütfu Özanlar ile evlendikten sonra Adana’ya taşınan Ezgi Özanlar, anlaşamadıkları gerekçesiyle kocasıyla medeni bir şekilde boşanmak istediğini, ancak kocasından ve ailesinden hiç de medeni olmayan davranışlar görmeye başladığını dile getirdi. Kayınpederi Hasan Özanlar tarafından tehdit edilen genç kadın, kendini yalnız ve tehlike altında hissettiği için artık tek başına dışarı çıkamadığını, güvenlik kameraları taktırdığı ofisinde yaşamaya başladığını belirtti.

Ezgi Özanlar, tehditlerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Her yere ekip arkadaşımla gidip geliyorum. Bu süreç taşıyamayacağım boyutlara geldi. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Bugün suç duyurusunda bulundum. Diliyorum ki kadınlar artık güçlü olarak hayata devam edebilecek duruma gelir ve bu tarz tehditlerle karşılaşmazlar.”

Adana’ya taşındıktan sonra kendisine bir iş ve dolayısıyla yeni bir hayat kurduğunu belirten Ezgi Özanlar, sadece medeni bir şekilde boşanmak istediğini ve boşandıktan sonra da Adana’da yaşamaya devam etmek istediğini, ancak kayınpederinin "Boşanırsan Adana'da yaşayamazsın" tarzında tehditlerde bulunduğunu dile getirdi.