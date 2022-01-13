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Bilim / Teknoloji

Instagram'dan yeni özellik; gönderilerin yeri değiştirilebilecek

13 Ocak 2022 16:10

Sosyal medya platformu Instagram, profil ızgarasındaki fotoğrafların yerinin değiştirilmesine izin verecek olan özelliği test etmeye başladı.

Instagram, kullanıcıların gönderilerin yerini değiştirmesine veya sabitlemesine olanak tanıyan, profil ızgarasını düzenleme işlevini test ediyor.

Kullanıma sunulacak olan bu yeni işlev, özellikle markalar, işletme hesapları ve blog yazarları için faydalı olabilir. Zira profilin estetiğine uymayan fotoğrafları silmek yerine başka bir konuma taşıyabilmek mümkün hale gelecek.

Instagram'ın, profil ızgarası düzenleme özelliğini ne zaman kullanıma sunacağı henüz bilinmiyor.

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