Instagram'dan evde kalanlar için yeni özellik

Instagram, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yayına aldığı yeni görüntülü arama özelliğini tanıttı.

Instagram, bu yeni özellik sayesinde kullanıcıların birden fazla kişiyle görüntülü sohbet etmesini sağlıyor.

Nasıl kullanacaksınız?

Özelliği kullanmak isteyenlerin Direct gelen kutusundaki video sohbet düğmesine basması yeterli. Video sohbet esnasında arkadaşlarınızla birlikte kaydettiğiniz veya beğendiğiniz gönderilere bakabileceğinizi de belirtelim.



Aynı şekilde video aramasında sol alt köşede yer alan butona basarak size önerilen fotoğraf ve videoları görüntüleyebiliyorsunuz.

Instagram 'bağış yap' butonunu yayına alan şirket, sağlık ve yardım organizasyonlarına hızlıca destek olabilmenizi sağlıyor.