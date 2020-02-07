Instagram'a yeni güncelleme

Instagram’da artık takip listelerini “En az etkileşimde bulundukların” ve “Akışta en çok gösterilenler” olmak üzere iki farklı kategoriye ayıracak

Instagram takip ettiğiniz hesapları kategorilendirmeye başladı. 10 yaşına girecek olan Instagram'da sık sık yenilikler yapılıyor ve bu sefer, takip ettiği kişi sayısını düşürmek isteyenleri ve ilgi duymadığı hesapları temizlemek isteyenleri sevindirecek bir değişikliğe gidildi.