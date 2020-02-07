Instagram'a yeni güncelleme

Instagram’da artık takip listelerini “En az etkileşimde bulundukların” ve “Akışta en çok gösterilenler” olmak üzere iki farklı kategoriye ayıracak
Instagram takip ettiğiniz hesapları kategorilendirmeye başladı. 10 yaşına girecek olan Instagram'da sık sık yenilikler yapılıyor ve bu sefer, takip ettiği kişi sayısını düşürmek isteyenleri ve ilgi duymadığı hesapları temizlemek isteyenleri sevindirecek bir değişikliğe gidildi.
Instagram’da artık takip listelerinizi “En az etkileşimde bulundukların” ve “Akışta en çok gösterilenler” olmak üzere iki farklı kategori göreceksiniz.
Takipten çıkmayı düşündüğünüz hesapların neredeyse tamamı “En az etkileşimde bulundukların” kategorisinde yer alıyor. Akışta en çok gösterilenler kategorisinde ise Instagram'da gönderilerini ve hikayelerini en çok gördüğünüz hesaplar yer alıyor.
Güncellemeyle takip ettiklerinizi “En eski” veya “En yeni” olarak sıralayabiliyorsunuz. Bu özellikler uzun süre önce bazı kullanıcılara sunulmuş olsa da, herkese ulaşması zaman aldı.