Instagram’a yeni canlı yayın özellikleri eklendi

Instagram yeni canlı yayın özelliklerini tüm dünyada kullanıma açtı. Instagram kullanıcıları artık 4 saate kadar süren canlı yayınlar yapabilecek. Kullanıcılar, bu yayınlarını 30 güne kadar arşivleyebilecek.

Facebook çatısı altında faaliyet gösteren Instagram, özellikle de 2020’deki gelişmeleri göz önünde bulundurarak, bu yenilikler ile içerik üreticilerinin insanlarla etkileşime geçmesi ve yeteneklerini göstermesine destek olmayı amaçladıklarını açıkladı.

Instagram’ın yeni Canlı Yayın özelliklerinin detayları şu şekilde:

Tüm dünyadaki Instagram kullanıcıları 4 saate kadar süren canlı yayınlar yapabilecek. Bu güncelleme ile özellikle eğitmen, müzisyen, sanatçı gibi insanların 60 dakika sınırına takılmadan takipçileriyle etkileşim kurması kolaylaşacak. Bir saatten uzun canlı yayın yapabilmek için hesapların IP veya kural ihlali gerçekleştirmemiş olması gerekiyor.

İçerik üreticilerinin talepleri doğrultusunda, Instagram yakın zamanda canlı yayınların 30 güne kadar arşivlenebilmesini sağlayacak. Bu özellik ile canlı yayınlar Stories ve Akış gönderilerine benzer şekilde arşivlenebilecek.

Canlı yayınların daha kolay keşfedilebilmesi için IGTV’ye canlı yayınlara özel bir sekme gelecek. Böylece canlı yayınlar, yayın sırasında ve sonrasında IGTV’de kolayca görülebilecek.