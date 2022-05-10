Instagram’a NFT güncellemesi geliyor; profillerde sergilenebilecek

Sosyal medya uygulaması Instagram, kripto teknolojilere adapte oluyor. Şirket kullanıcılar için bir NFT güncellemesini yayımlamak üzere.

Non-Fungible Token'lar (NFT) kripto piyasaların son gözdesi. Birçok içerik üreticisi bu ürünleri üretip sergiliyor. Instagram, NFT'lerin profillerde sergilenebilmesi için çalışıyor.

Benzer bir özellik Facebook'a a getirilecek. Ayrıca sistem için 3 boyutlu NFT güncellemesi de yapılıyor.

Ntv.com.tr’de yer alan habere göre, Facebook’un tepe şirketi Meta’ya ait sosyal medya uygulaması Instagram, içerik üreticilerin platform üzerinden para kazanmasına yönelik uzun süredir beklenen “abonelik” özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Ios ve Android işletim sistemlerinin uygulama mağazalarında yaptığı güncelleme ile birlikte kullanıcılarına, “Uygulama içi satın alımlar’ bölümünden ‘Instagram Subscriptions (Abonelikleri)’ bölümünü ekleyen Instagram’ın yeni özelliğinin ücretleri de belli oldu.

İlk olarak sınırlı sayıda kullanıcı ile denemeleri gerçekleştirilecek olan abonelik özelliğinin fiyatı 10.99 TL ile 54.99 TL aralığında değişirken, uygulamanın yurt dışı bedeli ise 0,99 dolar olacak.

Fiyat aralığı baz alınarak, en düşük ücret ile en yüksek ücret arasındaki abonelik farkı ile ilgili detay açıklanmazken, testlerin başarılı geçmesi durumunda özellik bütün kullanıcılara açılacak.