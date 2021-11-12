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Bilim / Teknoloji

Instagram'a "durum ekle" seçeneği geldi

12 Kasım 2021 12:16

Instagram, WhatsApp'ın en beğenilen özelliklerinden "durum ekle" seçeneğini kullanıcılarına sundu. 

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Çeşitli yeniliklerle kullanıcılarla olan etkileşimi artırmayı hedefleyen platform, son olarak beğenilen bir WhatsApp özelliğini bünyesine kattı.

Neredeyse WhatsApp‘ın kuruluşundan beri kullanılan “durum ayarlama” Instagram‘a eklendi. Bundan sonra kullanıcılar isterlerse müsait ya da meşgul gibi o anki hallerini belirten bir durum bildirebilecekler. 

 

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