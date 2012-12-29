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Bilim / Teknoloji

Instagram 4 milyon kullanıcısını birden kaybetti

AppData'nın verilerine göre Instagram, özellikle yoğun tartışmalara neden olan yeni sözleşme hükümleri dolayısıyla günlük aktif kullanıcılardan büyük darbe yedi

29 Aralık 2012 13:01

Dünyanın en popüler uygulaması 4 milyon kullanıcısını birden kaybetti.

AppData'nın verilerine göre Instagram, özellikle yoğun tartışmalara neden olan yeni sözleşme hükümleri dolayısıyla günlük aktif kullanıcılardan büyük darbe yedi. Sözleşmenin yayınlanmasından önce 16.4 milyon olan aktif günlük kullanıcı sayısı sözleşmenin ses getirmesi ve kullanıcılardan tepki görmesiyle 4 milyon azalarak 12.4 milyona geriledi.

Facebook ile ilintili olan Instagram hesaplarının baz alındığı araştırma kısa sürede büyük yankı buldu. Instagram'dan yapılan resmi açıklamada araştırmanın doğru olmadığı belirtildi ve şu sözler kaydedildi: "Biz halen  hem aktif hem de kayıtlı kullanıcı bazında hızlı yükseliş trendini sürdürüyoruz."


Instagram'ı sözleşmesi yaktı


Instagram'ın bu denli aktif kullanıcıyı kısa sürede kaybetmesinde etkin bir rol oynayan kullanıcı sözleşmesinde şirketin fotoğrafları reklam şirketlerine satabileceği ve Facebook ile ortak hareket edeceği ihtimali kullanıcılardan bir süredir eleştiri alıyordu. Sözleşmenin yanlış anlaşıldığını düşünen Instagram'ın kurucularından Kevin Systrom ise sözleşme içeriğinin karmaşık oluşu nedeniyle kullanıcılarından geçtiğimiz günlerde özür dilemişti.

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