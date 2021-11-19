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Bilim / Teknoloji

Instagram'a yeni özellik: Telefonu sallayarak hata bildirimi yapılabilecek

Eklenen 10 fotoğraftan yalnızca biri silinebilecek

19 Kasım 2021 17:14

Instagram, 2017’den beri kullanıcılarına tek bir gönderide 10 fotoğraf ve video paylaşmalarına izin vermeye başlamıştı. Platform şimdi bu özelliğe bir yenilik daha getirerek, kullanıcıların ekledikleri bu albümden bir fotoğrafı ya da videoyu silmelerine izin veriyor.

Şimdilik yalnızca iOS'ta

Instagram başkanı Adam Mosseri, son haftalık video güncellemelerinden birinde yeni özelliğin nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak anlattı.

Önce üç nokta simgesine, sonra da ‘düzenle’ye dokunarak kullanıcılar, albümdeki bir fotoğrafı veya videoyu silebilecekler. Mosseri’nin anlatımına göre, özellik şu anda yalnızca iOS’ta kullanılabiliyor, ancak yakında Android’e de gelecek.

 

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