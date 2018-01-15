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İnşatta 16'ncı kattan düşen işçi öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki site inşaatında kalıpçı olarak çalışan Selahattin Çoban (53), binanın 16'ncı katından temele düşerek, yaşamını yitirdi

15 Ocak 2018 17:06

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesindeki site inşaatında kalıpçı olarak çalışan Selahattin Çoban (53), binanın 16\'ncı katından temele düşerek, yaşamını yitirdi.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Üçler Mahallesi\'ndeki site inşaatında meydana geldi. Kalıpçı Selahattin Çoban, çalıştığı inşaat halindeki binanın 16\'ncı katında kalıp sökmeye çalışırken, dengesini kaybetti. İnşaatın temeline düşen Çoban, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaat alanına, polis ekipleri gönderildi. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, inşatta inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının da inceleme yapmasının ardından Çoban\'ın cansız bedeni, inşaatın temelinden diğer işçiler tarafından çıkarıldı. Selahattin Çoban\'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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