T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İNSANSIZ UZAY ARACI ATMOSFERDE KENDİNİ İMHA ETTİ PARİS (A.A)

22 Haziran 2011 18:24

-İNSANSIZ UZAY ARACI ATMOSFERDE KENDİNİ İMHA ETTİ PARİS (A.A) - 22.06.2011 - Avrupa uzay ajansının (ESA) Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ikmal yapması için gönderdiği otomatik uzay aracı Johannes Kepler (ATV-2) görevini yerine getirdikten sonra yüksek hızla atmosfere girerek kendini imha etti. ESA'nın açıklamasına göre, önceki gün UUİ'den ayrılan otomatik transfer aracı (ATV-Automated Transfer Vehicle) belirlenen düşüş noktası olan Güney Pasifik üzerine doğru yörüngede alçaldı. Düşüş noktasına yönelmek için iki kez motorlarını ateşleyen insansız uzay aracı, yaklaşık 100 km irtifada atmosferin en üst tabakalarına girdikten sonra yüksek hıza bağlı ısınma ve basınca bağlı olarak parçalandı. Bu aşırı koşullara dayanıklı motor gibi bazı parçaların enkazının, Yeni Zelanda'nın 3 bin km batısında okyanusa düştüğünü belirten ESA, görevin başarıyla sona erdiğini bildirdi. Benzer diğer uzay araçlarının atmosfere girişi için kullanılan bu bölge, yerleşim olmaması ve yolcu uçaklarının hava koridorları ile deniz araçlarının rotaları dışında olması nedeniyle tercih ediliyor. Aynı bölge Eylül 2008'de ATV-1 ve 2001'de de Rus uzay istasyonu Mir'in atmosfere girişi için kullanılmıştı. Johannes Kepler, ESA'nın UUİ'ye ikmal yapmak için Fransız Guyanası'ndaki Kouru adasındaki üsten fırlatacağı beş ATV'lik serinin ikincisi. İtalyan fizikçi Edoardo Amaldi'nin adı verilen üçüncü ATV'nin 2012'de fırlatılması öngörülüyor. Dördüncüye Albert Einstein adı verilirken beşincinin ismi henüz konulmadı. UUİ'nin altı kişilik mürettebatına 7 tondan fazla yük taşıyan ve 24 şubatta istasyona kenetlenen Johannes Kepler ATV'si 4,5 metre çapında ve 10 metre uzunluğundaydı. Otomatik uzay aracı atmosfere girerek imha olurken, beraberinde istasyonun tehlikeli olmayan atıklarını taşıyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24