-İNSANSIZ UZAY ARACI ATMOSFERDE KENDİNİ İMHA ETTİ PARİS (A.A) - 22.06.2011 - Avrupa uzay ajansının (ESA) Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ikmal yapması için gönderdiği otomatik uzay aracı Johannes Kepler (ATV-2) görevini yerine getirdikten sonra yüksek hızla atmosfere girerek kendini imha etti. ESA'nın açıklamasına göre, önceki gün UUİ'den ayrılan otomatik transfer aracı (ATV-Automated Transfer Vehicle) belirlenen düşüş noktası olan Güney Pasifik üzerine doğru yörüngede alçaldı. Düşüş noktasına yönelmek için iki kez motorlarını ateşleyen insansız uzay aracı, yaklaşık 100 km irtifada atmosferin en üst tabakalarına girdikten sonra yüksek hıza bağlı ısınma ve basınca bağlı olarak parçalandı. Bu aşırı koşullara dayanıklı motor gibi bazı parçaların enkazının, Yeni Zelanda'nın 3 bin km batısında okyanusa düştüğünü belirten ESA, görevin başarıyla sona erdiğini bildirdi. Benzer diğer uzay araçlarının atmosfere girişi için kullanılan bu bölge, yerleşim olmaması ve yolcu uçaklarının hava koridorları ile deniz araçlarının rotaları dışında olması nedeniyle tercih ediliyor. Aynı bölge Eylül 2008'de ATV-1 ve 2001'de de Rus uzay istasyonu Mir'in atmosfere girişi için kullanılmıştı. Johannes Kepler, ESA'nın UUİ'ye ikmal yapmak için Fransız Guyanası'ndaki Kouru adasındaki üsten fırlatacağı beş ATV'lik serinin ikincisi. İtalyan fizikçi Edoardo Amaldi'nin adı verilen üçüncü ATV'nin 2012'de fırlatılması öngörülüyor. Dördüncüye Albert Einstein adı verilirken beşincinin ismi henüz konulmadı. UUİ'nin altı kişilik mürettebatına 7 tondan fazla yük taşıyan ve 24 şubatta istasyona kenetlenen Johannes Kepler ATV'si 4,5 metre çapında ve 10 metre uzunluğundaydı. Otomatik uzay aracı atmosfere girerek imha olurken, beraberinde istasyonun tehlikeli olmayan atıklarını taşıyordu.