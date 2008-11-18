T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

İnsansız uçak çantada

Milli Savunma Bakanı Gönül, TUSAŞ tarafından tasarlanan operatif insansız hava aracının rüzgâr tüneli testlerini başarıyla geçtiğini açıkladı.

18 Kasım 2008 02:00

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesiyle ilgili bilgi verdi.

İç güvenlik ihtiyaçlarına yönelik üretilen insansız hava araçlarının milli imkânlarla geliştirilerek TSK ihtiyaçlarının karşılanması yönündeki çalışmaların sürdüğünü anlatan Gönül, TUSAŞ tarafından tasarlanan eğitim uçağı ile operatif insansız hava aracının rüzgâr tüneli testlerini başarıyla geçtiğini açıkladı.

Gönül, mini insansız hava araçlarının Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi yapıldığını belirtti. Bu araçların elle atılabildiğini, sırt çantasında taşınabildiğini anlatan Gönül, "En küçük birliklere dağıtılması mümkün. Gece ve gündüz kamerası var. Paraşütle de inmesi sağlanabiliyor" dedi.

14.5 milyar YTL’lik bütçe

Gönül, geliştirme çalışmaları devam eden döner kanatlı mini insansız hava araçlarının ise mayısta teslim edileceğini açıkladı. TAİ, havada 129 dakika ve 24 saat uçabilen orta boy ve büyük boy insansız hava araçlarının üretim çalışmalarını sürdürüyor. Gönül, bakanlığının 2009 bütçe teklifinin 14 milyar 532 milyon TL olduğunu, bunun yüzde 49.2'sini mal ve hizmet alım giderlerinin oluşturduğunu kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24