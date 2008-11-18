İnsansız uçak çantada

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesiyle ilgili bilgi verdi.



İç güvenlik ihtiyaçlarına yönelik üretilen insansız hava araçlarının milli imkânlarla geliştirilerek TSK ihtiyaçlarının karşılanması yönündeki çalışmaların sürdüğünü anlatan Gönül, TUSAŞ tarafından tasarlanan eğitim uçağı ile operatif insansız hava aracının rüzgâr tüneli testlerini başarıyla geçtiğini açıkladı.



Gönül, mini insansız hava araçlarının Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi yapıldığını belirtti. Bu araçların elle atılabildiğini, sırt çantasında taşınabildiğini anlatan Gönül, "En küçük birliklere dağıtılması mümkün. Gece ve gündüz kamerası var. Paraşütle de inmesi sağlanabiliyor" dedi.



14.5 milyar YTL’lik bütçe



Gönül, geliştirme çalışmaları devam eden döner kanatlı mini insansız hava araçlarının ise mayısta teslim edileceğini açıkladı. TAİ, havada 129 dakika ve 24 saat uçabilen orta boy ve büyük boy insansız hava araçlarının üretim çalışmalarını sürdürüyor. Gönül, bakanlığının 2009 bütçe teklifinin 14 milyar 532 milyon TL olduğunu, bunun yüzde 49.2'sini mal ve hizmet alım giderlerinin oluşturduğunu kaydetti.



