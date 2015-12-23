İnsansız roketten 'tarihi' iniş

İlk kez insansız bir roket, ABD’nin Florida eyaletinde dikey iniş gerçekleştirdi. Tekrar kullanılabilir roketler alanında çalışmalar yürüten uzay aracı ve roket üreticisi Amerikan SpaceX şirketinin "Falcon 9" roketi, ABD’nin Florida eyaletinde fırlatıldıktan kısa bir süre sonra başarılı bir iniş yaptı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; SpaceX'ten yapılan açıklamada ilk kez insansız bir roketin Florida'daki Cape Canaveral üssüne dikey iniş yaptığı belirtildi.

'Falcon 9', taşıdığı 11 küçük uyduyu yörüngeye yerleştirdikten sonra Dünya'ya başarıyla döndü.

Şirketin kurucusu Elon Musk, yaz aylarındaki kazanın ardından büyük bir başarı olarak nitelediği roketin dönüşünü, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan gönderdiği "Tekrar hoş geldin bebek!" mesajıyla kutladı.

Musk, gazetecilere yaptığı açıklamada da "Bu devrim niteliğinde bir an. Şimdiye kadar hiç kimse, bir roketi dikey olarak üsse döndürmeyi başaramamıştı. Gözlerime inanamadım" ifadelerini kullandı.

Roketin başarısı, SpaceX'in California eyaletine bağlı Hawthorne'daki merkezinde de büyük sevinç yarattı. SpaceX çalışanları, Falcon 9'un inişini sevinç çığlıkları atarak izledi.

İlk denemede başarısız olmuştu

‘Falcon 9’ Ocak ayındaki iniş denemesinde başarısız olmuştu. Okyanusa kurulan platforma yumuşak iniş yapamaya çalışan roket sert bir iniş gerçekleştirdiği için zarar görmüştü.

SpaceX'in 28 Haziran'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme taşıması için fırlattığı ‘Falcon 9’ roketi ise havada infilak etmişti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay mekiklerinin 2011'de emekliye ayrılmasının ardından UUİ'ye ikmal için SpaceX şirketiyle anlaşmıştı.