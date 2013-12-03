İnsansız hava araçlarıyla paket servisi yapılacak!

Online alışveriş portalı Amazon, bir kaç yıla kadar mini insansız hava araçlarıyla paket servisi yapabilmek için çalışmalara başladı. Amazon'un kurucularından Jeff Bezos, gelecek dört ila beş yıl içinde kurye uçuşlarına başlayabilmeyi umduklarını ifade etti. Bu yeni hizmet için kullanılacak mini insansız hava araçlarının adının ise "Prime Air "olacağı belirtildi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Jeff Bezos, şirketin paket servisi yapabilmek üzere mini insansız hava araçlarının (İHA) yapımı üzerinde çalışıldığını açıkladı. Bezos, uçulşarın yapılabilmesi için Amerikan Ulaştırma Balanlığı'na bağlı havacılıkla ilgili düzenlemeleri yapan Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) gerekli izinleri vermesi gerektiğini belirtti.

Jeff Bezos, gelecek dört ila beş yıl içinde kurye uçuşlarına başlayabileceklerini umduklarını ifade etti. Amazon'un yeni hizmeti için mini insansız hava araçlarının adının ise "Prime Air "olacağı duyuruldu. Bu yolla şirket, her yere en hızlı kurye servisini yapabilmeyi hedefliyor.

Hizmetin, kısa mesafedeki acil servisler için kullanılması öngörülüyor. Araçlarla, iki buçuk kilogram paket ağırlığı ile yaklaşık 16 kilometrelik mesafeye hizmet sunulması hedefleniyor. Mini İHA'ların adresleri, sipariş verilirken belirtilecek koordinatlar yardımıyla bulması hedefleniyor. Bezos, mini İHA'ların GPS koordinatlarıyla başka herhangi bir takip sistemi olmadan uçurulacaklarını ifade etti, aynı zamanda olası kazaların önlenebilmesi için daha çok sayıda güvenlik önlemi üzerinde çalışıldığına dikkat çekti.

Amazon yeni projesinin ayrıntılarını bir video ile tanıttı. Videoda, bir mini İHA prototipinin, bir lojistik merkezinden kalkarak bir eve yaptığı teslimat gösterildi. Amazon yetkilileri, şimdi oldukça çılgın gelen bu fikrin gelecekte normal olacağını ve sokaklarda mini İHA'lara sıkça rastlanacağını belirtti.

FAA halihazırda, İHA'ların uçuş hakları konusunda çalışmalar yürütüyor. Yetkililer uçuşun ancak 2015 yılından itibaren gerçekleştirilebileceğini belirtti.