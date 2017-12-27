T24 LogoT24 Logo
Dünya

İnsansız hava aracı Pakistan’da Hakkani’leri hedef aldı

Mergim Özdamar / İstanbul, 27 Aralık (DHA) – Pakistan medyası Afganistan ve Pakistan arasındaki Durand Hattı yakınlarındaki Kurram kabilesi bölgesinde "yabancı bir kuvvete ait" olduğu belirtilen insansız hava aracının yaptığı saldırı sonucu, bir komutan d

27 Aralık 2017 14:19

Mergim Özdamar / İstanbul, 27 Aralık (DHA) – Pakistan medyası Afganistan ve Pakistan arasındaki Durand Hattı yakınlarındaki Kurram kabilesi bölgesinde \"yabancı bir kuvvete ait\" olduğu belirtilen insansız hava aracının yaptığı saldırı sonucu, bir komutan dahil olmak üzere en az üç Hakkani’nin öldürüldüğünü yazdı.
Haberlere göre, hedef kişi, Hakkani tarikatının baş komutanlarından Juma Khan olarak tanımlandı.
Olay, Khan ve diğer Hakkani üyeleri bir araçta seyahat ederken yaşandı.
Medyada çıkan haberlere göre, geçtiğimiz ay ABD\'nin Durand Hattı yakınlarındaki bir insansız hava aracı saldırısı, militanların saklandığı bir bölgede üç militanı öldürmüştü.
Saldırıdan sonra Pakistan, Amerika’ya ait bir hava aracı ülkenin hava sahasını ihlal ettiği takdirde hava aracını vuracağı konusunda ABD\'yi uyarmıştı.
Pakistan Hava Kuvvetleri Şefi (PAF), Mareşal Sohail Aman, ülkenin hava sahasını ihlal ettikleri takdirde, ABD\'dekiler de dahil olmak üzere herhangi bir insansız hava aracının vurulmasını birliklerine emrettiğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MergimAralık DHAPakistanAfganistanDurand HattıKurramHakkanininHaberlereHakkaniJuma KhanOlay KhanMedyadaABD Durand HattıSaldırıdanPakistan AmerikayaABDPakistan Hava KuvvetleriPAF Mareşal Sohail Aman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24