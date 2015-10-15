T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnsanoğlu'nun tarihi değişiyor mu?

Çin'de bulunan fosil kalıntıları, insanoğlunun Afrika'dan Asya'ya bilinenden 20 bin yıl önce geldiğini ortaya çıkardı

15 Ekim 2015 21:58

Çin 'in güneyinde Daoşian'da çalışma yapan bilim insanları, insanoğluna ait olan ve tarihi 80 bin  yıl geriye giden 47 insana ait diş fosilleri buldu.  

Araştırmacılara göre bulunan diş fosilleri 125 bin yıllık olabilir. Şimdiye kadar yapılan genetik ve arkeolojik çalışmalara göre, insanoğlu Afrika'dan 60 bin yıl önce dünyanın diğer bölgelerine göç etmişti.    

Bu keşifle, bilinen bu veri de  değişmiş oldu. Yeni keşfin insanoğlunun dünyaya nasıl yayıldığı tartışmalarına ilişkin ezberi bozduğu belirtiliyor.  

Bilim insanları, bu yeni çalışmanın aynı zamanda insanoğlunun Avrupa 'ya neden 40 bin yıl geç yerleştiği sorusuna da cevap verebileceğini söylüyor. 

ETİKETLER

insanoğlugöçafrikaavrupagöç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24