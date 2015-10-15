İnsanoğlu'nun tarihi değişiyor mu?

Çin 'in güneyinde Daoşian'da çalışma yapan bilim insanları, insanoğluna ait olan ve tarihi 80 bin yıl geriye giden 47 insana ait diş fosilleri buldu.

Araştırmacılara göre bulunan diş fosilleri 125 bin yıllık olabilir. Şimdiye kadar yapılan genetik ve arkeolojik çalışmalara göre, insanoğlu Afrika'dan 60 bin yıl önce dünyanın diğer bölgelerine göç etmişti.

Bu keşifle, bilinen bu veri de değişmiş oldu. Yeni keşfin insanoğlunun dünyaya nasıl yayıldığı tartışmalarına ilişkin ezberi bozduğu belirtiliyor.

Bilim insanları, bu yeni çalışmanın aynı zamanda insanoğlunun Avrupa 'ya neden 40 bin yıl geç yerleştiği sorusuna da cevap verebileceğini söylüyor.