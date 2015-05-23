İnsanoğlunun gizli katili 'Lyme hastalığı'

Kene, sivrisinek, atsineği, bit gibi kan emen canlılardan bulaşan “Lyme Hastalığı” dünyayı ve insanlığı tehdit ediyor. Son yapılan açıklamalara göre, halen 25 milyon lyme hastası olduğu tahmin ediliyor. Bay Area Lyme Foundation (Bay Area Lyme Vakfı) tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre, bu sayının önümüzdeki birkaç yıl içinde 80 milyona çıkacağı öngörülüyor. “İçimizdeki sessiz katil” olarak nitelendirilen hastalık, kalp krizi, şizofreni, bipolar bozukluk, beyin tümörü, bazı kanser türleri, otizm, huzursuz bacak sendromu, ürtiker, haşimato tiroidi, alzheimer, parkinson, MS, ALS gibi kas hastalıkları, çölyak gibi pek çok hastalığı taklit ediyor.

Bir numaralı bakteri

Türkiye’de ilk defa kurulan Lyme Hastalığı ile Mücadele Derneği’nin Başkanı, Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, hastalığa neden olan “Borrelia Burgdorferi” bakterisinin dünyanın bir numaralı vampir bakterisi olduğunu vurguluyor.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’ye konuşan Çetin, “Çünkü genetik yapısında eksiklik olduğu için birçok şeyi sentezleyemediğinden ihtiyacı olduğu herşeyi içinde bulunduğu canlıdan çalmak zorunda. Ülkemiz için de taklit ettiği 350’den fazla hastalık gözönünde bulundurulduğunda en az 10 milyon kişinin bu bakteriyi taşıdığını tahmin ediyorum” diyor.

Nedeni kene

Hastalığa genellikle “Ixodes Ricinus” denilen Orman kenesinin neden olduğu belirtiliyor.

Dünyada George Bush, Ashley Olsen, Richard Gere, Rebecca Welles, New York Valisi George E. Pataki gibi 28 ünlü kişide görülen hastalık, Türkiye’de de 7 yıldır lupus tedavisi görmekte olan Dünya Şampiyonu Milli Judocu Belkıs Zehra Kaya’da teşhis edildi. Hastalık konusunda ABD’nin 7 eyaletinde “Lyme Yasa Tasarısı” Temsi

Lyme hastalığı nedir?

Hastalığa “Borrelia Burgdorferi (Spiroket Bakteri)” adlı bakteri yol açıyor. Bilim insanları olarak bu bakterinin binlerce yıl önce yaşadığını düşünüyorduk. Bundan 3,8 milyar yıl önce dünyada oksijen yokken, oksijensiz bakteriler ortaya çıkmştı. Birinci ihtimal olarak bu dönemden evrimleşerek bakterinin bu günlere geldiği yönünde tahminlerimiz var. İkinci ihtimal ise bu bakterinin göktaşları vasıtasıyla başka bir gezegenden bilmediğimiz bir tarihte dünyaya geldiği yönünde.

Hastalığın belirtileri nedir?

Hiçbir belirti göstermeyebileceği gibi, en bilinen belirtisi vücutta görülebilen iç içe geçmiş kırmızı, pembemsi halka ya da halkalar şeklinde de olabilir.

Hastalık en çok kimlerde görülür?

Lyme en çok çocuklarda ve kadınlarda görülüyor, bu da çok enteresan.

Hastalık nasıl bulaşır?

Doğadaki bütün memeli hayvanlarda, kedilerde, köpeklerde, kurtta, ayıda bütün hayvanlarda bu bakterileri görürsünüz. Sivrisinek, kene, bit gibi canlılar kan emdiğinde Borrelia Burgdorgeri adlı bakteriyi alırlar.

Kalp krizine bile yol açıyor

Nasıl bir hastalık ile karşı karşıyayız?

Bu bakterinin zaman içinde büyük taklitçi olduğu ortaya çıktı. 350’den fazla hastalığı taklit eden bir hastalık. Romatoid artrit (iltihaplı romatizma), sedef, ürtiker, otizm, Fibromiyalji (yumuşak doku romatizması), lupuz, bipolar bozukluk, MS, ALS, alzheimer, parkinson, demans, üveit gibi çok sayıda hastalığı taklit ediyor. Bu nedenle dünyanın bir numaralı vampir bakterisi diyorum. Beyne girdiği andan itibaren başta yağ asitleri olmak üzere, istediği birçok maddeyi beyin hücrelerinden çalıyor. Taklitçi bir hastalık ile karşı karşıyayız.

2013’te ABD’de 26-38 yaş arası üç kişi trafikte aniden kalp krizi geçirip öldü. Bu kişilerin organlarının bağışı sırasında yapılan kan testinde Lyme hastalığına neden olan bakteri tespit edildi. Hastalık, kalp krizine de neden oluyor. 30 yıldır Türkiye’de olan hastalık düşüklere, anne karnında ölümlere, sakat doğumlara yol açıyor.

‘Kan testi yapılarak teşhis edilebiliyor’

Nasıl teşhis edilir?

Wester blot testi şu an için en kullanışlı test. Bu kan testi ile büyük oranda tespit ediliyor. Bu test bütün dünyada şu an sorun. Test daha da geliştirilmeli. Bakteriye karşı aşı da yok. Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde özel labarotuvarlarda birkaç merkezde testi yapılıyor. Hastalık ile ilgili farkındalılık artmalı, üniversitelerde bu konularda kürsüler kurulmalı, Lyme klinikleri açılmalıdır, bu konuda çok geç kaldık.

Hastalık nasıl bulaşır?

- Kene yapışması

- Anneden fetusa geçebilir (ABD’de anne hamile kalmadan önce Lyme Testi yaptırır. Eğer hamile iken hastalık ortaya çıkarsa hamilelik sırasında tedavi gerçekleştirilir. )

- Kan emen diğer canlılar (bit, pire, at sineği gibi)

- Cinsel yol