İnsanoğlunun atası, ağaçtan düşerek ölmüş olabilir

Modern insan Homo Sapiens'in doğrudan atası olduğu düşünülen ve 3.18 milyon yıl önce yaşamış olan Australopithecus afarensis türü hominin (insan benzeri) ağaçtan düşmesi sonucu ölmüş olabileceği belirtildi.

Sputnik’in haberine göre, Etiyopya’da 1974 yılında 3.18 milyon yıl önce yaşamış, insanoğlunun atalarından Australopithecus afaransis türünde bir hominin, yani insan benzeri türün fosili bulunmuştu. Şimdiye kadarki en yaşlı ve en bütün halde bulunan bu kalıntıların sahibiyse, bilim insanları tarafından Beatles'ın ‘Lucy in the sky with diamons' şarkısından esinlenilerek Lucy olarak adlandırılmıştı.

​Lucy, insanoğlunun en çok bilinen ve iki ayak üstünde yürüyen ilk atalarından olmasına rağmen, ölümü bugüne kadar bir sır olarak kalmıştı. Ancak ABD'nin Teksas Üniversitesi'nden bilim insanları, Lucy'nin ölüm nedeninin ağaçtan düşmesi olabileceğini öne sürdü.

​3D tarayıcılar yardımıyla gerçekleştirilen araştırma sırasında Lucy'nin iskeletini inceleyen bilim insanları kemikler üzerinde çok sayıda kırık olduğunu keşfetti. İncelemeler neticesinde sol omuz, sağ kol, sol diz ve sağ bilekte yer alan kırıkların iyileşmediği ve ölüm sebebinin de bu kırıklar olduğu sonucuna varıldı.

Araştırmanın lideri, antropolog John Kappelman kırıkların ağaç gibi yüksek bir yerden düşme durumuna işaret ettiğini söyledi. Nitekim, o dönemler yaklaşık 1 metre ve 27 kilogram ağırlığındaki ‘insanlar' yırtıcılardan korunmak için ağaçlar üzerinde uyuyordu.