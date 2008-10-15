İnsanlıkla uyumlu bir kentleşme gerekli

Birleşmiş Milletler yetkilileri Dünya HABITAT Günü vesilesiyle yaptıkları açıklamalarda, dünya nüfusunun büyük bir bölümünün evim diye adlandırdığı şehirlerdeki yaşam koşullarının insan onuruna uygun ve çevreye saygılı bir gelişme göstermesi gerektiği uyarısında bulundular.

Bu yıl, Dünya HABITAT Günüde “uyumlu şehirler” teması ön plana çıkarılarak hızlı şehirleşmenin yarattığı çevre sorunlarına ve yoksullukla mücadelenin önemine vurgu yapılıyor.



Genel Sekreter Ban Ki-moon her yıl Ekim ilk haftasında kutlanan Dünya HABITAT Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında “Eğer gecekondu mahallesi sakinleri şehirlerin sunduğu iş imkanlarından yararlanamıyor ve yaşam koşullarını iyileştiremiyorlarsa, uyumlu şehirleşmeden söz edemeyiz. Şehirleşmenin çevre pahasına yapılması halinde de uyumlu şehirleşmeden söz etmek mümkün değildir” diyor.



Bin Yıl Kalkınma Hedefleri kapsamında 2020 yılına kadar dünya genelinde sayıları yaklaşık 100 milyonu bulacak gecekondu sakinlerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve yoksulluktan kurtarılması amaçlanıyor.



Dünya genelinde son 15 yıl içinde son derece hızlı bir şehirleşme yaşandı. Bu durum beraberinde yeni sorunları da ortaya çıkardı. Bu sorunlar arasında en öne çıkan ise şehirlerde yaşanan yoksulluk.



Yoksulluk ile mücadele Birleşmiş Milletlerin öncelikleri arasında yer alıyor.









