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Kültür-Sanat

İnsanlık tarihinin en eski giysisi bulundu

Giysinin Antik Mısır döneminde yaşayan bir aristokrata ait olduğu tahmin ediliyor

20 Şubat 2016 11:47

İnsanlık tarihinin en eski giysisinin Mısır’da bulunduğu ortaya çıktı. 1977 yılında bulunan kıyafetin 5100-5509 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Mısır'da bulunan giysinin yapılan radyo karbon testinin ardından dünyanın en eski elbisesi olduğu açıklandı. Antik Mısır dönemine ait v yaka gömleğin insanlık tarihinin en eski kıyafeti olduğu açıklandı.

İngiltere'nin en saygın eğitim kurumlarının başında gelen Oxford Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, antik gömlek, MÖ 3101-3482 tarihleri arasında üretildi. 

Yapılan karbon testinin ardından söz konusu giysinin 5100 ila 5509 yıllık bir geçmişi olduğu ortaya çıktı.

Antik Mısır'daki birinci hanedan dönemine ait olduğu açıklanan giysinin o dönemde yaşayan bir aristokrata ait olduğu belirtiliyor.

Tarihi eser buluntularının izotopunun yoğunluğu ya da radyoaktivitesi ölçülerek söz konusu buluntular ve bu buluntuların ele geçtiği tabakalar ve kontekstler tarihlenebiliyor.

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