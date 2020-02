'İnsanlık Köyü' uyuşturucudan kurtaracak

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Orhaneli ilçesinde, uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için Valiliğin katkılarıyla \'İnsanlık Köyü\' kuruldu. Türkiye\'de ilk olan köyde kalacak 40 kişi, bahçede sebze yetiştirecek, açılan atölyelerde çömlek yapıp, ahşap işlemelerle uğraşarak bağımlılıktan kurtulacak. 40 gün sürecek tedavi döneminde bağımlılara bir psikolog ile uyuşturucudan kurtulan 2 kişi koçluk yapacak.

Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği\'nin yürüttüğü, finansmanını Bursa Valiliği\'nin karşıladığı proje kapsamında, uyuşturucu bağımlılarının tedavi görecekleri İnsanlık Köyü kuruldu. Orhaneli ilçesinin kırsal Nalınlar Mahallesi mevkiinde bungalov tarzında yapılarla 5 bin metrekarelik alana inşa edilen İnsanlık Köyü\'nde, 40 bağımlının yaşayacağı 10 ev yapıldı. Türkiye\'de ilk olan, önümüzdeki ay açılacak köy, dörder kişilik on yatakhane, hobi atölyeleri, ortak sosyal alanlar gibi pek çok yapının yanı sıra, at, keçi, koyun, tavuk gibi hayvanların yaşam alanlarıyla tarımsal çalışma alanlarını da içinde barındıracak. Köyde kalacak bağımlılar, bahçede sebze yetiştirecek, açılan atölyelerde çömlek yapıp, ahşap işlemeler ile uğraşacak. Bağımlılara, bir psikolog ile uyuşturucu bağımlılığından kurtulan iki kişi destek olacak.

KİMYASAL İLAÇ KULLANILMAYACAK

Uyuşturucu bağımlıları için kapsamlı bir tedavi ve rehabilitasyon merkezinin olacağı İnsanlık Köyü\'nde, bağımlılar, kimyasal ilaçlar kullanılmadan tedavi olacak. Ortalama 40 gün sürecek, duruma göre sürenin uzatılacağı programda hastaların tedavisinde psikolog Yalçın Kireççi\'nin yanı sıra daha önce uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle tüm varlıklarını kaybeden iki kişi, 7 gün, 24 saat koçluk yapacak.

\'BİR ŞEY ÜRETİRLERSE, KENDİLERİNİ DEĞERLİ HİSSEDECEKLER

\'Aile koşulları nedeniyle 13 yaşında uyuşturucu ile tanışan 10 yıl sonra bağımlılıktan kurtulan Cihan Savaş (29) da koçlardan biri olacak. Köyün yapım çalışmalarında da gönüllü olarak görev alan Savaş, şunları söyledi:

\"Madde bağımlılığına bulaştıktan sonra her şeyimi kaybettim. Birileri bana yardım eli uzattıktan sonra farklı bir pencereden olaya baktım. Yaşamın böyle olmadığını gördüm. Ve bu konuda mücadele vermeye başladım. Bağımlılıktan kurtulmamın birinci senesinde, uyuşturucudan kurtulmaları için başka bağımlıların yaşamlarına dokunmaya başladım. Bundan büyük haz aldım. Bu zaman içersinde bir üniversite, yaşadıklarım hakkında bir konuşma yapmam için beni davet etti. Konuşmamın sonunda 300 kişilik salon ayağa kalkıp beni alkışladığında, kendimi değerli hissettim. Orada var olduğumu anladım. Sonraki süreçte de aynı duyguyu diğer bağımlılar da yaşasın diye onlarla birlikte günübirlik çalışmalara başladık. Çok şükür Allah buralara kadar getirdi. Buradaki arkadaşlarla 7 gün 24 saat birlikte olacağız. Onların yaşam kalitelerini yükseltmemiz gerekiyor. Buradaki atölyelerde, bahçe işlerinde, hayvanlarla ilgilenmek konusunda kendilerini var hissedebilirlerse, bir şey üretebilirlerse o arkadaşlar kendilerini değerli hissedip burada tekrar yaşama hazırlanacaklar.\"

SEVGİYE DAYALI TEDAVİ METODU

Projenin sahibi Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği\'nin Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Duman da dernek olarak her yönden muhtaç insanlara el açtıklarını söyledi. İnsanlık Köyü projesinde karşılık beklemeden sevgiye dayalı bir tedavi prensibiyle bağımlılara kucak açacaklarını ifade eden Duman, \"Türkiye\'de ilk olan bir çalışma yöntemi kullanacağız, yani ilaçsız tedavi edeceğiz. Sevgiye dayalı bir metot izleyeceğiz. İlk başta bağımlıları bulunduğu ortamdan uzaklaştıracak sonra temiz bir hayat yaşanabilir olduğunu onlara göstereceğiz. Projemiz tamamlandığında 1 kişi de olsa, 10 kişi de olsa, insanlara faydalı olmak istiyoruz. Kapasitemiz 40 kişi, ancak biz hepsini kurtarmaya talibiz. Onlar neyi tercih edecekler ve ne yaşayacağız önümüzdeki süreçte bunları göreceğiz\" dedi.

Köyün yapım aşamasında gönüllülerle çalıştıklarına dikkat çeken Duman, \"Biz gönüllerimizle yola çıktık. Evlerin ilk yapılma aşamasında profesyonel bir şirketten destek aldık. Sonra gördük ki kendi içimizde de değişik meslek erbabı gönüllerimiz var. Program yapıyoruz, haftalık kimin ne günü boşsa, tahta çakmayı bilen tahta çakıyor, toprak kazmayı bilen toprak kazıyor, çiçek ekmeyi bilen çiçek ekiyor. Ayrıca derneğimizin diğer kuruluşlarında bizim bakımını üstlendiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz de destek oluyorlar\" şeklinde konuştu.

\'EKMEK PARASI KAZANMA HİSSİ YAŞAYACAKLAR\'

Uyuşturucu bağımlıları, doğada tedavi gördükleri süreç içersinde buradaki çömlek, kilim, ahşap işleme ve demir atölyelerinde gönüllü olarak çalışıp üretim yapacak ve ürünleri gelen misafirlere satarak para kazanma hissini yaşayacak.

Atölye sisteminin bir şeyler üretme hissi kazandıracağını söyleyen Duman, \"Örneğin sıcak demir atölyesi oluşturuyoruz. Örs üzerinde demiri kızdırıp döverek, küçük objeler yapacağız. Bu konunun uzmanı arkadaşlar da bize destek verecekler. Örneğin kasap kancaları yapacağız. Burada üretilmiş olacak, buraya gelen misafirler de onları kendilerinin tercih edecekleri bedel karşılığında satın alabilecek. Satış fiyatının yarısı da ürünü yapan arkadaşa harçlık olacak. Bu sayede para da kazanacaklar. Tabii bu geçim sağlayacak kadar bir para olmasa da para kazanmayı öğrenmiş olacaklar. Çalışacaklar, üretecekler, biri ürünü beğenip müşteri olacak ve ekmek paralarını kazanma hissini yaşayacaklar\" dedi.



