İnsanlık için acı bir rekor



BM'nin “Dünya İnsanî Yardım Günü” dolayısıyla açıkladığı rakamlar, insanî yardıma muhtaç kişilerin sayısının hiç olmadığı kadar yükseldiğini ortaya koyuyor. BM verilerine göre dünya çapında 81 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda. Ve onlara yardım edebilmek için 13 milyar euroluk kaynağa ihtiyaç var.

BM çocuklara yardım kuruluşu UNICEF'in verilerine göre insani yardıma muhtaç olanlar arasında 59 milyon çocuk bulunuyor. UNICEF, Irak ve Güney Sudan ile Suriye ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ni durumun en dramatik olduğu ülkeler olarak sıraladı. UNICEF Almanya bölümü yöneticisi Christian Schneider, kurum olarak aynı anda aciliyet derecesi en yüksek dört yardım programı yürütmek zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, şimdiye kadar böyle bir durumun yaşanmadığını vurguladı.

Çocuklara yardım çağrısı

Bu dört kriz bölgesine ek olarak Gazze Şeridi ve Ukrayna ile Ebola salgınının vurduğu Batı Afrika ülkelerinde de yardım çalışmaları yürütülüyor. Mevcut krizlerin sayısı ve karmaşıklığı nedeniyle zorluk yaşandığını belirten Schneider, özellikle çocuklar için bağışa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

UNICEF, sadece 2013 yılında 83 ülkede 289 acil yardım programı yürüttüklerini açıkladı ve hükümetlerle kamuoyunu kriz bölgelerindeki çocuklara daha fazla yardıma çağırdı.

Yardım çalışanları tehlikede

Diğer yandan kriz bölgelerinde faaliyet gösteren yardım kuruluşlarına yönelik saldırıların sayısı da rekor düzeye ulaştı. Danışmanlık şirketi Humanitarian Outcomes'ın verilerine göre 2013'te kriz bölgelerinde 155 yardım kuruluşu çalışanı öldürüldü, 171 çalışan yaralandı ve 134'ü kaçırıldı. Ölü sayısı 2012'ye göre yüzde 66 artmış oldu. Sadece Afganistan'da 81 ölüm vakası kaydedildi. BM verilerine göre yardım kuruluşları için en tehlikeli ülkeler Afganistan, Suriye, Güney Sudan, Sudan ve Pakistan. Bu yıl da tehlikede bir azalma kaydedilmedi. 2014 Ocak-Ağıstos ayları arasında BM verilerine göre 79 yardım kuruluşu çalışanı hayatını kaybetti.

BM, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2003 yılında BM merkezine düzenlenen ve BM Özel Temsilcisi Sergio Vieira de Mello dahil 22 BM çalışanının öldüğü saldırı anısına 19 Ağustos tarihini “Dünya İnsani Yardım Günü” ilan etmişti.