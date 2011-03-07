-''İNSANLIK ANITI''NIN KALDIRILMASI İÇİN İHALE YAPILDI KARS (A.A) - 07.03.2011 - Kars'taki tartışmalı heykelin kaldırılması için ihale yapıldı. Kars Belediyesi tarafından Belediye Toplantı Salonu'nda, Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Arslanoğlu'nun başkanlığında düzenlenen ihaleye, 6 firma temsilcisi katıldı. ''İnsanlık Anıtı'' heykelinin kaldırılması için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. Maddesi'ne göre yapılan ve yaklaşık muammen bedeli 381 bin 500 lira olan ihaleye, Ekin Yapı 478 bin, Şimşekoğlu Yapı İnşaat 414 bin, Afşin İnşaat 272 bin, Gensa İnşaat 225 bin, Torbey İnşaat 581 bin 525 ve Makropen Yapı da 735 bin 251 TL fiyat teklifi sundu. Belediye Başkan Yardımcısı Arslanoğlu, teklif zarflarını firma yetkilileri karşısında açtıklarını belirterek, ''Firmaların verdiği fiyatları hep birlikte gördük. Önümüzdeki günlerde durum değerlendirmesi yaparak hangi firmada ihalenin kaldığını açıklayacağız'' dedi.