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Yaşam

''İNSANLIK ANITI''NDA SIRA OMUZLARDA KARS (A.A)

28 Nisan 2011 19:54

-''İNSANLIK ANITI''NDA SIRA OMUZLARDA KARS (A.A) - 28.04.2011 - Kars'taki ''İnsanlık Anıtı''nın omuz kısımlarında kesim işlemlerine devam ediliyor. Üçler mahallesinde, 24.5 metre yüksekliğinde ve 2 betonarmeden oluşan ''İnsanlık Anıtı''nın kaldırılması işini alan firma, anıtın kafa kısımlarının kesilmesinin ardından halatların bağlanabilmesi için omuz kısımlarında delik açarak kesim işlemlerine başladı. Elmas uçlu makine ile kesilen parçalar numaralandırıldıktan sonra, Kars Belediyesinin belirlediği depoya kaldırılacak. İki insan figürlü anıt, 18 parça halinde kesilecek. Anıtın parçaları daha sonra belediyenin belirlediği depoda muhafaza edilecek.

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