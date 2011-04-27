-''İNSANLIK ANITI'' PARÇALANIYOR KARS (A.A) - 27.04.2011 - Kars'taki tartışmalı heykelin ikinci parçası da kesilerek kaldırıldı. Üçler Mahallesi'nde 24.5 metre yüksekliğinde, 2 betonarmeden oluşan anıtın kaldırılması işini alan firma çalışanları, 22 ton ağırlığındaki ikinci parçayı kestikten sonra vinçle indirerek numaralandırdı. Firma yetkilisi Ertuğrul Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, heykeli parçalar halinde kaldırmaya devam ettiklerini belirterek, bugün ikinci parçayı kestiklerini söyledi. Olumsuz hava şartlarından dolayı çalışmalara bazen ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Yaman, ''Şu ana kadar iki parça kestik. İki parça olarak omuzlardan inmeyi düşünüyoruz. Üçüncü parçanın kesimi için de arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Hazırlıklar tamamlanınca kesim işine yeniden devam edeceğiz'' diye konuştu. Bu arada, heykelden kesilen parçalar, Kars Belediyesinin arka kısmındaki otogarda muhafaza altına alındı.