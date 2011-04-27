T24 LogoT24 Logo
Yaşam

''İNSANLIK ANITI'' PARÇALANIYOR KARS (A.A)

27 Nisan 2011 20:16

-''İNSANLIK ANITI'' PARÇALANIYOR KARS (A.A) - 27.04.2011 - Kars'taki tartışmalı heykelin ikinci parçası da kesilerek kaldırıldı. Üçler Mahallesi'nde 24.5 metre yüksekliğinde, 2 betonarmeden oluşan anıtın kaldırılması işini alan firma çalışanları, 22 ton ağırlığındaki ikinci parçayı kestikten sonra vinçle indirerek numaralandırdı. Firma yetkilisi Ertuğrul Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, heykeli parçalar halinde kaldırmaya devam ettiklerini belirterek, bugün ikinci parçayı kestiklerini söyledi. Olumsuz hava şartlarından dolayı çalışmalara bazen ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Yaman, ''Şu ana kadar iki parça kestik. İki parça olarak omuzlardan inmeyi düşünüyoruz. Üçüncü parçanın kesimi için de arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Hazırlıklar tamamlanınca kesim işine yeniden devam edeceğiz'' diye konuştu. Bu arada, heykelden kesilen parçalar, Kars Belediyesinin arka kısmındaki otogarda muhafaza altına alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24