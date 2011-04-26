-''İNSANLIK ANITI'' 18 PARÇAYA BÖLÜNECEK KARS (A.A) - 25.04.2011 - Kars'taki ''İnsanlık Anıtı''nın kaldırılması çalışmalarına yeniden başlandı. Üçler Mahallesi'nde mülkiyeti hazineye ait arazi üzerinde 24.5 metre yüksekliğindeki anıtın kaldırılması işini alan firma, dün akşam saatlerinde çalışmalara başladı. Anıtın kesim işlerinde kullanılacak elmas ucun kırılması, havanın kararması ve şiddetli rüzgar nedeniyle çalışmalar bu sabaha ertelendi. Yetkililer, teknik eksikliklerin giderilmesinin ardından, heykeli kaldırma çalışmalarına sabah saatlerde yeniden başladıklarını belirterek, heykeldeki kesim işleminin sürdüğünü bildirdi. İki insan figürlü anıtın 18 parça halinde kesileceği, anıtın parçalarının daha sonra kamyona yüklenerek belediyenin belirleyeceği bir bölgede muhafaza edileceği öğrenildi.