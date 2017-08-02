İnsanlık, 7 ayda Dünya'nın kendi kendine yenileyebileceğinden daha fazlasını tüketti

İnsanlık bugün itibariyle dünyanın kendi kendine 2017 boyunca yenileyebileceği su, toprak, temiz hava ve diğer kaynakları tüketti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ve Küresel Ayak İzi Ağı isimli çevre gruplarının açıkladığı verilere göre Earth Overshoot Day (Dünya Hedefi Aşma Günü) bugün.

Bu günün gerileyişi ise küresel ayak izi ile yani insanların dünyadan aldıkları ve kaynak üretmemiz ve atıklarımızı absorbe etmemiz anlamına gelen biyokapasite ile orantılı ilerliyor.

"Dünyanın yenileyebileceğinden fazlasını bugün itibari ile tükettik"

Gazete Karınca'da yer alan habere göre, gruplar, “2 Ağustos 2017’den itibaren doğadan gezegenimizin yenileyebileceğinden fazlasını kullanmış olacağız. Bu da demek oluyor ki yedi ayda okyanusların ve ormanların absorbe edebileceğinden fazla karbon salınımına sebep olduk, daha fazla balık tuttuk, daha fazla ağaç kestik, daha fazla hasat yaptık ve daha fazla su tükettik, dünyanın aynı sürede yenileyebileceğinden daha fazlasını tükettik” açıklamasında bulundu.

Kampanyayı yürütenlere göre “tüketim oranlarımıza ve genişleyen nüfusumuza yetebilmek için 1.7 oranında daha büyük bir gezegende olmamız gerekirdi”.

Dolayısıyla aktivistler bireyleri daha az et tüketmesi, daha az petrol kullanması ve yemek israfını kesmesi konusunda uyarıyor.

"Gıda israfını azaltmak küresel ayak izimizi düşürebilir"

Küresel Ayak İzi Ağı “en büyük oran olan yüzde 60 ile karbon salınımından sonra gıdanın küresel ayak izimizin yüzde 26’sı olduğunu belirterek gıda israfını yarısına indirebilir ve daha az protein ağırlıklı gıdalar yiyip daha çok meyve sebze tüketirsek bu oranın yüzde 16’ya düşebileceğini” belirtiyor.

Ne olmuştu?

1986’dan beri her yıl hesaplanan Dünya Hedefi Aşma Günü hiç 2017’de olduğu kadar erken olmamıştı.

1980’lerin sonlarından Dünya Hedefi Aşma Günü Kasım’dayken, 1993’te Ekim’e geriledi ve milenyumdan sonra Eylül’e kadar geldi.

Geçtiğimiz sene de Dünya Hedefi Aşma Günü 8 Ağustos’taydı.

Bilim insanları aynı zamanda dünyadaki her bir ülkeyi spesifik bir ülke kabul ederek özel Hedefi Aşma Günü de hesaplıyor.

Örneğin Britanya’da bugün dünyadan da erken, 4 Mayıs’ta.